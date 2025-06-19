«Факел» предложил болельщикам выбрать названия для трибун домашнего стадиона

«Факел» объявил о начале голосования, по итогам которого будут выбраны названия трех трибун стадиона в Воронеже.

Западной, Восточной и Южной трибунам будут даны имена известных игроков клуба.

«В истории «Факела» есть классные футболисты, которые уезжали в топ-клубы и делали себе имя там. Мы ценим этих игроков. Но имена трибунам, на наш взгляд, должны дать те футболисты, для которых «Факел» однозначно был главным клубом в жизни», — говорится в сообщении клуба.

Голосование проходит на странице «Факела» в соцсети VK.

Воронежский клуб в сезоне-2024/25 набрал 18 очков и занял последнее, 16-е место в таблице РПЛ. В следующем сезоне «Факел» будет выступать в первой лиге.