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19 июня 2025, 15:08

«Факел» предложил болельщикам выбрать названия для трибун домашнего стадиона

Руслан Минаев

«Факел» объявил о начале голосования, по итогам которого будут выбраны названия трех трибун стадиона в Воронеже.

Западной, Восточной и Южной трибунам будут даны имена известных игроков клуба.

«В истории «Факела» есть классные футболисты, которые уезжали в топ-клубы и делали себе имя там. Мы ценим этих игроков. Но имена трибунам, на наш взгляд, должны дать те футболисты, для которых «Факел» однозначно был главным клубом в жизни», — говорится в сообщении клуба.

Голосование проходит на странице «Факела» в соцсети VK.

Воронежский клуб в сезоне-2024/25 набрал 18 очков и занял последнее, 16-е место в таблице РПЛ. В следующем сезоне «Факел» будет выступать в первой лиге.

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Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
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«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Уфа 1 1 0 0 3-0 3
2
 Нижний Новгород 1 1 0 0 4-2 3
3
 Спартак Кс 1 1 0 0 3-1 3
4
 Челябинск 1 1 0 0 3-1 3
5
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Велес 1 1 0 0 1-0 3
8
 Торпедо 1 1 0 0 1-0 3
9
 Сочи 1 0 1 0 2-2 1
10
 Шинник 1 0 1 0 2-2 1
11
 Текстильщик 1 0 0 1 1-2 0
12
 Волга 1 0 0 1 1-2 0
13
 Урал 1 0 0 1 0-1 0
14
 Нефтехимик 1 0 0 1 0-1 0
15
 Ротор 1 0 0 1 2-4 0
16
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 1-3 0
17
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-3 0
18
 Ленинградец 1 0 0 1 0-3 0
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34 тур
19.07 15:00 Урал – Енисей - : -
19.07 16:00 КАМАЗ – Нижний Новгород - : -
19.07 17:00 Велес – Челябинск - : -
19.07 17:00 Текстильщик – Уфа - : -
19.07 17:00 Шинник – Ленинградец - : -
19.07 18:00 Сочи – Спартак Кс - : -
19.07 18:30 Торпедо – Волга - : -
19.07 19:00 Арсенал – Нефтехимик - : -
20.07 19:30 Ротор – СКА-Хаб. - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 3
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 2
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 2
П
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 1 1 0
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 1 0 1
Саид Алиев
Саид Алиев

Ротор

 1 0 1
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