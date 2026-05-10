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10 мая, 14:04

«Факел» показал лучшую заполняемость стадиона среди клубов Первой лиги и РПЛ

В сезоне-2025/2026 заполняемость домашней арены «Факела» (91,2 процента) стала самой высокой среди клубов как Первой лиги, так и РПЛ, сообщает пресс-служба «огнеопасных».

— Воронежские болельщики, которых я уже поблагодарил на стадионе после последнего домашнего матча, особенные. Таких в России нет нигде. Безмерно всех уважаю и горжусь тем, что являюсь частью этой большой семьи, что решили нашу задачу. Мы сделали большое дело. Я очень благодарен парням, — подчеркнул главный тренер «Факела» Олег Василенко.

8 мая «Факел» дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (0:0) в матче 33-го тура Первой лиги и обеспечил себе выход в РПЛ.

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ФК Факел (Воронеж)
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«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
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«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
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«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
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«Уфа» прервала серию «Ротора» из 12 матчей без поражений

«Нефтехимик» — «Волга» Ульяновск: прямая трансляция матча ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 5 5 0 0 16-5 15
2
 Велес 6 4 0 2 7-8 12
3
 Урал 6 3 2 1 10-2 11
4
 Спартак Кс 5 3 2 0 10-4 11
5
 Ротор 6 3 1 2 11-8 10
6
 Енисей 6 2 3 1 10-9 9
7
 Шинник 6 2 3 1 9-8 9
8
 Уфа 5 2 2 1 7-6 8
9
 Сочи 5 2 1 2 10-7 7
10
 Торпедо 5 2 1 2 6-5 7
11
 Арсенал 5 2 1 2 5-9 7
12
 Челябинск 5 2 0 3 7-8 6
13
 Волга 5 2 0 3 6-8 6
14
 Нефтехимик 6 2 0 4 3-10 6
15
 Ленинградец 5 1 1 3 3-8 4
16
 СКА-Хабаровск 6 1 0 5 4-11 3
17
 Текстильщик 5 0 3 2 3-5 3
18
 КАМАЗ 6 0 2 4 6-12 2
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34 тур
14.08 18:00 Нефтехимик – Шинник 0 : 2
14.08 19:30 Ротор – Урал 1 : 1
15.08 08:00 СКА-Хабаровск – Велес 2 : 0
15.08 12:00 Енисей – КАМАЗ 2 : 2
15.08 13:30 Челябинск – Торпедо - : -
15.08 16:00 Ленинградец – Арсенал - : -
15.08 17:00 Текстильщик – Нижний Новгород - : -
15.08 18:00 Сочи – Волга - : -
17.08 19:30 Спартак Кс – Уфа - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 8
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 6
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 4 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 4 1 1
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