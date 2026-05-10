«Факел» показал лучшую заполняемость стадиона среди клубов Первой лиги и РПЛ
В сезоне-2025/2026 заполняемость домашней арены «Факела» (91,2 процента) стала самой высокой среди клубов как Первой лиги, так и РПЛ, сообщает пресс-служба «огнеопасных».
— Воронежские болельщики, которых я уже поблагодарил на стадионе после последнего домашнего матча, особенные. Таких в России нет нигде. Безмерно всех уважаю и горжусь тем, что являюсь частью этой большой семьи, что решили нашу задачу. Мы сделали большое дело. Я очень благодарен парням, — подчеркнул главный тренер «Факела» Олег Василенко.
8 мая «Факел» дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (0:0) в матче 33-го тура Первой лиги и обеспечил себе выход в РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|5
|5
|0
|0
|16-5
|15
|
2
|Велес
|6
|4
|0
|2
|7-8
|12
|
3
|Урал
|6
|3
|2
|1
|10-2
|11
|
4
|Спартак Кс
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|
5
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|11-8
|10
|
6
|Енисей
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
7
|Шинник
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Уфа
|5
|2
|2
|1
|7-6
|8
|
9
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|10-7
|7
|
10
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
11
|Арсенал
|5
|2
|1
|2
|5-9
|7
|
12
|Челябинск
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
13
|Волга
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
14
|Нефтехимик
|6
|2
|0
|4
|3-10
|6
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
16
|СКА-Хабаровск
|6
|1
|0
|5
|4-11
|3
|
17
|Текстильщик
|5
|0
|3
|2
|3-5
|3
|
18
|КАМАЗ
|6
|0
|2
|4
|6-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.08
|18:00
|Нефтехимик – Шинник
|0 : 2
|14.08
|19:30
|Ротор – Урал
|1 : 1
|15.08
|08:00
|СКА-Хабаровск – Велес
|2 : 0
|15.08
|12:00
|Енисей – КАМАЗ
|2 : 2
|15.08
|13:30
|Челябинск – Торпедо
|- : -
|15.08
|16:00
|Ленинградец – Арсенал
|- : -
|15.08
|17:00
|Текстильщик – Нижний Новгород
|- : -
|15.08
|18:00
|Сочи – Волга
|- : -
|17.08
|19:30
|Спартак Кс – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|8
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|6
|
|
Илья Азявин
Шинник
|4
|П
|
|
Артем Симонян
Ротор
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|4
|1
|1
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|4
|1
|1
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Судейство
12 авг 16:27
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