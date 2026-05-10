«Факел» показал лучшую заполняемость стадиона среди клубов Первой лиги и РПЛ

В сезоне-2025/2026 заполняемость домашней арены «Факела» (91,2 процента) стала самой высокой среди клубов как Первой лиги, так и РПЛ, сообщает пресс-служба «огнеопасных».

— Воронежские болельщики, которых я уже поблагодарил на стадионе после последнего домашнего матча, особенные. Таких в России нет нигде. Безмерно всех уважаю и горжусь тем, что являюсь частью этой большой семьи, что решили нашу задачу. Мы сделали большое дело. Я очень благодарен парням, — подчеркнул главный тренер «Факела» Олег Василенко.

8 мая «Факел» дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (0:0) в матче 33-го тура Первой лиги и обеспечил себе выход в РПЛ.