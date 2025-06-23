«Факел» подписал контракт с вратарем «Черноморца» Фролкиным

«Факел» объявил о переходе вратаря «Черноморца» Даниила Фролкина. О сроках соглашения не сообщается.

24-летний россиянин является воспитанником «Ростова». С 2021 года голкипер играл в «Черноморце».

В прошлом сезоне он провел 20 матчей в первой лиге за новороссийский клуб.