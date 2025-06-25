«Факел» объявил о переходе защитника Гапонова

«Факел» подписал контракт с бывшим защитником «Спартака» и «Крыльев Советов» Ильей Гапоновым, информирует пресс-служба воронежского клуба.

Как утверждает Legalbet, соглашение 27-летнего футболиста рассчитано на два года.

В начале июня защитник покинул «Крылья» на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел за самарскую команду 15 матчей.