"Факел" победил "Мордовию" и одержал первую победу в сезоне

"Факел" обыграл "Мордовию" в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ – 2:1.

В составе победителей отличились Олег Дмитриев и Игорь Хайманов, единственный гол за гостей забил Антон Орлов.

"Факел" набрал 5 очков и вышел на 14-е место в ФНЛ.У "Мордовией" также 5 очков, команда занимает 13-ю строчку.

Олимп – ФНЛ

6-й тур

"Факел" (Воронеж) – "Мордовия" (Саранск) – 2:1 (1:0)

Голы: Дмитриев, 34 (1:0). Орлов, 49 (1:1). Хайманов, 59 (2:1).

"Факел" (Воронеж): Д.Д.Ермаков, Хайманов, Лихачев, Красильниченко (Рябокобыленко, 57), Дмитриев (Корян, 81), Мазуров (Пухов, 64), Воробьев (Букия, 90), Черевко, Мастерной, Гладышев (Яковлев, 68), Хлебородов.

"Мордовия" (Саранск): Смирнов (Шебанов, 12), Теняев, Климов, Ятченко, Хрипков, Дворецков (Сергеев, 66), Орлов, Буранов (Навлетов, 60), Адаев, Джумаев, Базелюк (Шустов, 75).

Предупреждения: Хайманов, 24. Мазуров, 28. Буранов, 42. Хрипков, 63. Дмитриев, 64. Навлетов, 73. Черевко, 87.

Судья: Панин (Дмитров).

3 августа. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

