"Факел" победил "Левадию", определились все полуфиналисты турнира на Кипре

"Факел" обыграл "Левадию" в заключительном матче группового турнира Олимп-Кубка ФНЛ.

Определились все участники этапов плей-офф турнира.

В полуфиналах встретятся "Ротор" - "Шинник" и "Тамбов" - "Авангард".

В полуфиналах за 5-8 места сыграют "Мордовия" - "Тюмень" и "Химки" - "Спартак-2".

В полуфиналах за 9-12 места сыграют "Пюник" - "Рига" и "Урал" - "Факел".

Наконец, в полуфиналах за 13-16 места пройдут матчи "Муром" - "Чертаново" и "Краснодар-2" - "Левадия".

Игры пройдут 17 и 18 февраля.

Олимп-Кубок ФНЛ

Группа D

"Факел" (Россия) - "Левадия" (Эстония) - 2:1 (1:0)

Голы: Афанасьев, 37 (1:0). Жураховский, 47 (1:1). Бирюков, 66 (2:1).