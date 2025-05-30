«Факел» сообщил о проведении встречи болельщиков с гендиректором Асхабадзе 2 июня

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе проведет встречу с болельщиками команды, сообщает пресс-служба клуба. Мероприятие запланировано на 2 июня в 19:00 на стадионе на улице Писателя Маршака, 1 г.

На встрече болельщики смогут задать Асхабадзе любые вопросы. Вход на Западную трибуну стадиона «Факел» будет свободным, но перед проходом посетителям предстоит пройти досмотр.

После того как «Факел» выбыл из РПЛ, клуб покинули восемь футболистов. Дилан Мертенс, Александр Ломовицкий, Михаил Щетинин, Алексей Каштанов, Александр Беленов, Игорь Калинин и Ираклий Квеквескири ушли из-за окончания контрактов и завершения аренд. 32-летний Сергей Брызгалов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб основной команды.