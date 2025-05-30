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«Факел» сообщил о проведении встречи болельщиков с гендиректором Асхабадзе 2 июня

Камила Абдурахманова
корреспондент

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе проведет встречу с болельщиками команды, сообщает пресс-служба клуба. Мероприятие запланировано на 2 июня в 19:00 на стадионе на улице Писателя Маршака, 1 г.

На встрече болельщики смогут задать Асхабадзе любые вопросы. Вход на Западную трибуну стадиона «Факел» будет свободным, но перед проходом посетителям предстоит пройти досмотр.

После того как «Факел» выбыл из РПЛ, клуб покинули восемь футболистов. Дилан Мертенс, Александр Ломовицкий, Михаил Щетинин, Алексей Каштанов, Александр Беленов, Игорь Калинин и Ираклий Квеквескири ушли из-за окончания контрактов и завершения аренд. 32-летний Сергей Брызгалов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб основной команды.

Источник: ФК «Факел»
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ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
13
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
14
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
15
 Волга 12 3 2 7 14-18 11
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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10.10 00:00 Арсенал – Спартак Кс - : -
10.10 00:00 Ленинградец – Торпедо - : -
10.10 00:00 Нефтехимик – Челябинск - : -
10.10 00:00 Нижний Новгород – Енисей - : -
10.10 00:00 Ротор – Волга - : -
10.10 00:00 СКА-Хабаровск – КАМАЗ - : -
10.10 00:00 Сочи – Уфа - : -
10.10 00:00 Урал – Велес - : -
10.10 00:00 Шинник – Текстильщик - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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