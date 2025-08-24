«Факел» и «Нефтехимик» сыграют в 6-м туре PARI первой лиги в воскресенье, 24 августа. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 6-й тур.

24 августа 2025, 18:00. Факел (Воронеж)

Следить за ключевыми событиями встречи «Факел» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 5-ти туров ФНЛ клуб из Воронежа набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда Кирилла Новикова с шестью баллами идет на 10-й строчке.

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде