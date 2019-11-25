«Факел» не будет подавать официальную жалобу на выбежавших на поле болельщиков

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе встретился с представителями активных болельщиков команды, сообщает официальный сайт клуба.

Одной из основных тем на встрече стал инцидент, случившийся после окончания домашнего матча с «Нижним Новгородом», когда на поле выбежали несколько болельщиков.

Асхабадзе обратил внимание собравшихся на недопустимость подобного выражения своих эмоций, при этом подчеркнув, что руководством клуба принято решение не подавать официальную жалобу на выбежавших на поле людей.

В матче 25-го тура Олимп-ФНЛ между «Факелом» и «Нижним Новгородом» (0:2) болельщики воронежской команды выбежали на поле и устроили драку с футболистами.

Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов пообещал, что лига не оставит без внимания данный инцидент.

«Факел» уступил в четырех последних матчах из пяти. Воронежцы занимают 19-е место в ФНЛ с 16 очками.