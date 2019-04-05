"Факел" назначил Булатова главным тренером команды

Сергей Булатов назначен новым главным тренером "Факела", информирует пресс-служба клуба. Он уже пополнил заявочный лист команды в Олимп-ФНЛ.

Генеральный директор клуба Виталий Середин представит футболистам нового главного тренера перед очередной тренировкой на базе в Тенистом в пятницу, 5-го апреля.

Последним местом работы 47-летнего специалиста в качестве главного тренера был "Сахалин" (Южно-Сахалинск), который победил в группе "Восток" Первенства ПФЛ прошлого сезона.

"Факел" после 29 туров первенства ФНЛ находится в зоне вылета, занимая 16-е место в турнирной таблице. До спасительной 15-й строчки воронежский клуб отделяет три очка.

Ранее болельщики воронежского клуба начали сбор подписей под письмом в адрес губернатора Воронежской области Александра Гусева. В нем фанаты просили обратить внимание на плачевную ситуацию с клубом.