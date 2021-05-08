«Факел» и «Торпедо» сыграли вничью
«Факел» принимал «Торпедо» в матче 41-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 0:0.
«Торпедо» с 72 очками идет 5-м, а «Факел» набрав 61 очко расположился на 9-м месте.
Олимп — ФНЛ
41-й тур
«Факел» (Воронеж) — «Торпедо М» (Москва) — 0:0
«Факел» (Воронеж): Ермаков, Черов, Брызгалов (Смирнов, 90), Почивалин (Разборов, 46), Пейчинович, Мастерной, Замалиев, Дмитриев (Шепилов, 86), Акбашев, Мазуров (Никитин, 41), Максимов (Яковлев, 81).
«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шоркин, Евдокимов, Магаль, Нетфуллин, Рязанцев, Дворецков (Орехов, 87), Кравчук, Лебеденко, Баланюк (Адаев, 60).
Предупреждения: Дмитриев, 13. Почивалин, 25. Нетфуллин, 42. Лебеденко, 45. Баланюк, 57.
Судья: Турбин (Дмитров).
8 мая. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Чертаново» (Москва) — «Нижний Новгород» — 1:3 (1:1)
Голы: Соколов, 11 (1:0). Момо, 45 (1:1). Шумских, 49 (1:2). Момо, 63 (1:3).
Нереализованный пенальти: Завезен, 54 (мимо)
«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич, Алексеев (Молодняков, 71), Никитенков (Кутин, 70), Герчиков, Н.Сулейманов, Соколов, Тюменцев, Завезен (Канищев, 69), Молтенинов, Пиняев.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Шумских, Каккоев, Зуйков, Гоцук, Гогличидзе, Султонов (Ставпец, 46), Горбунов (Попов, 67), Шарипов (Гащенков, 61), Момо (Галаджан, 82), Кавтарадзе (Т.Сулейманов, 71).
Предупреждения: Алексеев, 30. Ставпец, 58. Гащенков, 83. Анисимов, 88. Т.Сулейманов, 89.
Судья: Куликов (Саранск).
8 мая. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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