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«Факел» и «Торпедо» сыграли вничью

17:00
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«Факел» принимал «Торпедо» в матче 41-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Торпедо» с 72 очками идет 5-м, а «Факел» набрав 61 очко расположился на 9-м месте.

Олимп — ФНЛ

41-й тур

«Факел» (Воронеж) — «Торпедо М» (Москва) — 0:0

«Факел» (Воронеж): Ермаков, Черов, Брызгалов (Смирнов, 90), Почивалин (Разборов, 46), Пейчинович, Мастерной, Замалиев, Дмитриев (Шепилов, 86), Акбашев, Мазуров (Никитин, 41), Максимов (Яковлев, 81).

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шоркин, Евдокимов, Магаль, Нетфуллин, Рязанцев, Дворецков (Орехов, 87), Кравчук, Лебеденко, Баланюк (Адаев, 60).

Предупреждения: Дмитриев, 13. Почивалин, 25. Нетфуллин, 42. Лебеденко, 45. Баланюк, 57.

Судья: Турбин (Дмитров).

8 мая. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Чертаново» (Москва) — «Нижний Новгород» — 1:3 (1:1)

Голы: Соколов, 11 (1:0). Момо, 45 (1:1). Шумских, 49 (1:2). Момо, 63 (1:3).

Нереализованный пенальти: Завезен, 54 (мимо)

«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич, Алексеев (Молодняков, 71), Никитенков (Кутин, 70), Герчиков, Н.Сулейманов, Соколов, Тюменцев, Завезен (Канищев, 69), Молтенинов, Пиняев.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Шумских, Каккоев, Зуйков, Гоцук, Гогличидзе, Султонов (Ставпец, 46), Горбунов (Попов, 67), Шарипов (Гащенков, 61), Момо (Галаджан, 82), Кавтарадзе (Т.Сулейманов, 71).

Предупреждения: Алексеев, 30. Ставпец, 58. Гащенков, 83. Анисимов, 88. Т.Сулейманов, 89.

Судья: Куликов (Саранск).

8 мая. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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