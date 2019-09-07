«Факел» и «Енисей» сыграли вничью в рамках чемпионата ФНЛ

В рамках регулярного чемпионата ФНЛ «Факел» и «Енисей» разошлись миром (1:1).

«Енисей» набрал 7-е очков в сезоне, но это не помогло команде уйти с последнего места в турнирной таблице.

Олимп — ФНЛ

12-й тур

«Факел» (Воронеж) — «Енисей» (Красноярск) — 1:1 (1:1)

Голы: Воробьев, 23 (1:0). Долгов, 42 (1:1).

«Факел» (Воронеж): Бучнев, Смирнов, Лихачев, Красильниченко, Воробьев (Рябокобыленко, 81), Петрусев (Коробкин, 75), Косянчук, Мастерной, Мазуров (Пухов, 67), Яковлев, Корян (Дмитриев, 70).

«Енисей» (Красноярск): Филиппов, Рожков, Бугаев, Гасанов, Харитонов (Иванов, 65), Зотов (Ломакин, 74), Хубулов (Ланин, 81), Савичев, Раздорских (Песиков, 80), Саркисов (Мильдзихов, 63), Долгов.

Предупреждения: Корян, 34. Хубулов, 56. Петрусев, 59. Филиппов, 66. Смирнов, 72.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

7 сентября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».