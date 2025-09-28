«Факел» и «Чайка» сыграют в 12-м туре PARI первой лиги в воскресенье, 28 сентября

«Факел» примет «Чайку» в 12-м туре PARI первой лиги в воскресенье, 28 сентября. Игра на стадионе «Факел» в Воронеже начнется в 18.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 12-й тур.

28 сентября, 18:00. Факел (Воронеж)

За ключевыми событиями встречи «Факел» — «Чайка» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В 11 турах первой лиги «Факел» набрал 23 очка, а «Чайка» — 6.

