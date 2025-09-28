Футбол
28 сентября, 19:53

«Факел» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Чайкой» в первой лиге

Сергей Ярошенко

«Факел» на своем поле сыграл вничью с «Чайкой» в матче 12-го тура первой лиги — 0:0.

На 58-й минуте красную карточку получил защитник воронежского клуба Юрий Журавлев.

«Факел» с 24 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата. «Чайка» с 7 очками — на 17-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 12-й тур.
28 сентября, 18:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:0
Чайка
Первая лига
ФК Факел (Воронеж)
ФК Чайка (Песчанокопское)
  • Иванова Кира

    И лучще не икспердом, а зетпердом....

    29.09.2025

  • Иванова Кира

    Асхабадзе приглашает всякую пену...несчастного, евсея, шалима...Думаю Шмаров или Мостовой были бы точно не хуже.

    29.09.2025

  • Иванова Кира

    Никаких чемоданов, пинком под зад и на хрен из Воронежа!

    29.09.2025

  • Иванова Кира

    Асхабадзе проснись, обе жены бросили Шалимова, включая и Оксану Робски, за его импотенцию. Надеюсь что этот облезлый дурачок шалим читает СЭ и прочитая мои слова повесится.. Такой же он и тренер, НИКАКОЙ, футбольный тренер-импотент, поэтому и без работы сидел, таким как он только на Матч ТВ сидеть, щёки надувать и умный вид делать. Хуже был только Н(Б)есчастных в Воронеже, тот далёк от тренерства, как Земля от Млечного Пути. Василенко и Пятибратов, могли думать, Евсеев давил харизмой. А этот стратег,.... Иваново, Песчанокопское, для него как Мадрид и Барселона. Думаю даже Царь-Мостовой построит игру в Факеле, Асхабазде, зови его!))

    29.09.2025

  • super_bear

    Факел позор российского футбола!:laughing:

    28.09.2025

  • allerc

    Шалимов - не тренер. Ему надо икспердом на ТВ работать.

    28.09.2025

  • Smash.

    Сам он не уйдет. Вопрос в деньгах. Будет ждать увольнения и отступных. С таким резюме неизвестно, когда ему новую работу предложат.

    28.09.2025

  • Врн36

    Как болельщик факела говорю это позор Надоело смотреть как Шалимов мучает команду. Команда играет вообще не понятно во что. Шалимов, будь мужиком уйди!!!!

    28.09.2025

  • Smash.

    Ну в долгосрочной перспективе это даже хороший результат. У Романа Асхабадзе должны развеяться все сомнения. Важно найти нового ГТ до зимних сборов.

    28.09.2025

  • lakers

    Не проиграли Чайке - уже хорошо, уже удача... Спасибо Шалимову за "зажигательный" футбол... Чемодан - вокзал - домой!

    28.09.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Спартак Кс 12 8 3 1 21-12 27
    2
    		 Урал 12 7 3 2 20-10 24
    3
    		 Факел 12 7 3 2 10-7 24
    4
    		 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
    5
    		 Ротор 12 6 3 3 18-7 21
    6
    		 Родина 12 5 4 3 19-13 19
    7
    		 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
    8
    		 Шинник 12 4 5 3 9-7 17
    9
    		 Нефтехимик 12 4 5 3 13-13 17
    10
    		 СКА-Хаб. 12 4 4 4 12-13 16
    11
    		 Арсенал 12 3 5 4 17-15 14
    12
    		 Черноморец 12 3 3 6 14-16 12
    13
    		 Волга 12 3 3 6 12-21 12
    14
    		 Уфа 12 2 5 5 13-14 11
    15
    		 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
    16
    		 Торпедо 12 2 3 7 7-16 9
    17
    		 Сокол 12 1 5 6 5-13 8
    18
    		 Чайка 12 1 4 7 9-26 7
