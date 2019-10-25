«Факел» Бесчастных проведет встречу с фанатами после 11 пропущенных мячей в двух играх

Пресс-служба «Факела» сообщает, что руководящий состав клуба из Воронежа принял решение встретиться с неравнодушными болельщиками команды.

«Факел» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ. 16 октября клуб возглавил Владимир Бесчастных?. Под его руководством команда проиграла два матча с общим счетом 2:11: «Шиннику» (0:4) и «Спартаку-2» (2:7).

«29 октября футбольный клуб «Факел» в полном составе предстанет перед своими болельщиками, — написано в заявлении пресс-службы клуба. — Футболисты и руководство клуба готовы выслушать мнение и ответить на вопросы болельщиков на встрече, которая состоится во вторник в конференц-зале воронежского стадиона «Чайка» (ул. Краснознаменная, д. 101), начало встречи — в 19.30».

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