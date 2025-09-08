«Факел» — «Арсенал»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
«Факел» и «Арсенал» встретятся в матче 9-го тура первой лиги
«Факел» и «Арсенал» встретятся в матче 9-го тура первой лиги в понедельник, 8 сентября. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 19.30 по московскому времени.
Прямая трансляция матча «Факел» — «Арсенал» в 9-м туре первой лиги
За ключевыми событиями игры «Факел» — «Арсенал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажут группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Планета», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.
В 8 турах первой лиги «Факел» набрал 19 очков, а «Арсенал» — 13 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Велес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Волга
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Челябинск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Спартак Кс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
|11.07
|00:00
|Пари НН – Ротор
|- : -
|11.07
|00:00
|Волга – Енисей
|- : -
|11.07
|00:00
|Нефтехимик – Велес
|- : -
|11.07
|00:00
|Шинник – Сочи
|- : -
|11.07
|00:00
|Спартак Кс – КАМАЗ
|- : -
|11.07
|00:00
|Урал – Торпедо
|- : -
|11.07
|00:00
|Арсенал – Текстильщик
|- : -
|11.07
|00:00
|Уфа – Ленинградец
|- : -
|11.07
|00:00
|Челябинск – СКА-Хаб.
|- : -
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