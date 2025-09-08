«Факел» и «Арсенал» встретятся в матче 9-го тура первой лиги

«Факел» и «Арсенал» встретятся в матче 9-го тура первой лиги в понедельник, 8 сентября. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Факел» — «Арсенал» в 9-м туре первой лиги

За ключевыми событиями игры «Факел» — «Арсенал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 9-й тур.

08 сентября 2025, 19:30. Факел (Воронеж)

В прямом эфире матч покажут группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Планета», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В 8 турах первой лиги «Факел» набрал 19 очков, а «Арсенал» — 13 очков.