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8 сентября 2025, 17:37

«Факел» — «Арсенал»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Факел» и «Арсенал» встретятся в матче 9-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ФК «Факел», Telegram

«Факел» и «Арсенал» встретятся в матче 9-го тура первой лиги в понедельник, 8 сентября. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Факел» — «Арсенал» в 9-м туре первой лиги

За ключевыми событиями игры «Факел» — «Арсенал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 9-й тур.
08 сентября 2025, 19:30. Факел (Воронеж)
Факел
1:0
Арсенал

В прямом эфире матч покажут группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Планета», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В 8 турах первой лиги «Факел» набрал 19 очков, а «Арсенал» — 13 очков.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
2
 Велес 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
5
 Волга 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
7
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
8
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
13
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
17
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
11.07 00:00 Пари НН – Ротор - : -
11.07 00:00 Волга – Енисей - : -
11.07 00:00 Нефтехимик – Велес - : -
11.07 00:00 Шинник – Сочи - : -
11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
11.07 00:00 Урал – Торпедо - : -
11.07 00:00 Арсенал – Текстильщик - : -
11.07 00:00 Уфа – Ленинградец - : -
11.07 00:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
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