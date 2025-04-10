Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

10 апреля 2025, 12:20

Евсеева требуют допросить по делу о нападении в Астрахани

Алина Савинова

Гособвинение просит Кировский суд Астрахани допросить потерпевших представителей клуба «Ленинградец», включая главного тренера Вадима Евсеева, по делу о нападении на них.

17 ноября в Астрахани после матча «Ленинградца» с местным «Волгарем» на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали двое молодых людей. Главному тренеру брызнули в глаза перцовым баллончиком, а его ассистенту порезали лицо ножом. 2 апреля Кировский районный суд Астрахани начал рассмотрение дела о нападении.

«Будет ходатайство о необходимости обеспечения допроса тех потерпевших и свидетелей, которые проживают за пределами Астраханской области посредством видео-конференц-связи, соответственно, в ближайших к месту их регистрации и жительства судах», — приводит ТАСС слова представительницы гособвинения.

Адвокат подсудимого поддержал данное ходатайство, указав на то, что «к потерпевшим есть ряд вопросов».

Отмечается, что подсудимый не признает свою вину. Второй фигурант дела в настоящее время находится в зоне СВО — уголовное дело в отношении его выделено в отдельное производство.

В суде в четверг было зачитано, что подсудимый явился с повинной, порез на щеке у одного из пострадавших расценивается как легкий вред здоровью, а нанесенный вред двум другим потерпевшим медицинской оценке не подлежит. Следующее заседание суда состоится 24 апреля.

Евсеев возглавляет «Ленинградец» с конца сентября. Команда выступает во второй лиге. Контракт с бывшим футболистом сборной России был заключен до конца сезона-2024/25 с возможностью продления.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Ленинградец
Читайте также
Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Главное
Фигуристка Загитова опровергла информацию о задолженности перед ФНС
ФСБ показала кадры задержания планировавшего теракт на Кубани агента Киева
Россиянин Бородин выиграл золото ЧЕ на дистанции 400 м комплексом
The Times узнала о желании Британии возобновить военные контакты с Россией
2000 человек пришли не туда, футболист над ними посмеялся, но звездное торжество все-таки состоялось. Как прошла свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
Популярное видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сергей Первушин стал главным тренером «Чайки»

Побегалов покинул «Шинник»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 5 5 0 0 16-5 15
2
 Велес 5 4 0 1 7-6 12
3
 Спартак Кс 5 3 2 0 10-4 11
4
 Урал 5 3 1 1 9-1 10
5
 Ротор 5 3 0 2 10-7 9
6
 Енисей 5 2 2 1 8-7 8
7
 Уфа 5 2 2 1 7-6 8
8
 Сочи 5 2 1 2 10-7 7
9
 Торпедо 5 2 1 2 6-5 7
10
 Арсенал 5 2 1 2 5-9 7
11
 Челябинск 5 2 0 3 7-8 6
12
 Волга 5 2 0 3 6-8 6
13
 Нефтехимик 5 2 0 3 3-8 6
14
 Шинник 5 1 3 1 7-8 6
15
 Ленинградец 5 1 1 3 3-8 4
16
 Текстильщик 5 0 3 2 3-5 3
17
 КАМАЗ 5 0 1 4 4-10 1
18
 СКА-Хабаровск 5 0 0 5 2-11 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.08 00:00 Енисей – КАМАЗ - : -
15.08 00:00 Ленинградец – Арсенал - : -
15.08 00:00 Нефтехимик – Шинник - : -
15.08 00:00 Ротор – Урал - : -
15.08 00:00 СКА-Хабаровск – Велес - : -
15.08 00:00 Сочи – Волга - : -
15.08 00:00 Спартак Кс – Уфа - : -
15.08 00:00 Текстильщик – Нижний Новгород - : -
15.08 00:00 Челябинск – Торпедо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 8
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 6
Абу-Саид Эльдарушев
Абу-Саид Эльдарушев

Ротор

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 4 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости