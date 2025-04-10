Евсеева требуют допросить по делу о нападении в Астрахани
Гособвинение просит Кировский суд Астрахани допросить потерпевших представителей клуба «Ленинградец», включая главного тренера Вадима Евсеева, по делу о нападении на них.
17 ноября в Астрахани после матча «Ленинградца» с местным «Волгарем» на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали двое молодых людей. Главному тренеру брызнули в глаза перцовым баллончиком, а его ассистенту порезали лицо ножом. 2 апреля Кировский районный суд Астрахани начал рассмотрение дела о нападении.
«Будет ходатайство о необходимости обеспечения допроса тех потерпевших и свидетелей, которые проживают за пределами Астраханской области посредством видео-конференц-связи, соответственно, в ближайших к месту их регистрации и жительства судах», — приводит ТАСС слова представительницы гособвинения.
Адвокат подсудимого поддержал данное ходатайство, указав на то, что «к потерпевшим есть ряд вопросов».
Отмечается, что подсудимый не признает свою вину. Второй фигурант дела в настоящее время находится в зоне СВО — уголовное дело в отношении его выделено в отдельное производство.
В суде в четверг было зачитано, что подсудимый явился с повинной, порез на щеке у одного из пострадавших расценивается как легкий вред здоровью, а нанесенный вред двум другим потерпевшим медицинской оценке не подлежит. Следующее заседание суда состоится 24 апреля.
Евсеев возглавляет «Ленинградец» с конца сентября. Команда выступает во второй лиге. Контракт с бывшим футболистом сборной России был заключен до конца сезона-2024/25 с возможностью продления.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|5
|5
|0
|0
|16-5
|15
|
2
|Велес
|5
|4
|0
|1
|7-6
|12
|
3
|Спартак Кс
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|
4
|Урал
|5
|3
|1
|1
|9-1
|10
|
5
|Ротор
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|
6
|Енисей
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
7
|Уфа
|5
|2
|2
|1
|7-6
|8
|
8
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|10-7
|7
|
9
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
10
|Арсенал
|5
|2
|1
|2
|5-9
|7
|
11
|Челябинск
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
12
|Волга
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
13
|Нефтехимик
|5
|2
|0
|3
|3-8
|6
|
14
|Шинник
|5
|1
|3
|1
|7-8
|6
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
16
|Текстильщик
|5
|0
|3
|2
|3-5
|3
|
17
|КАМАЗ
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
|
18
|СКА-Хабаровск
|5
|0
|0
|5
|2-11
|0
|15.08
|00:00
|Енисей – КАМАЗ
|- : -
|15.08
|00:00
|Ленинградец – Арсенал
|- : -
|15.08
|00:00
|Нефтехимик – Шинник
|- : -
|15.08
|00:00
|Ротор – Урал
|- : -
|15.08
|00:00
|СКА-Хабаровск – Велес
|- : -
|15.08
|00:00
|Сочи – Волга
|- : -
|15.08
|00:00
|Спартак Кс – Уфа
|- : -
|15.08
|00:00
|Текстильщик – Нижний Новгород
|- : -
|15.08
|00:00
|Челябинск – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|8
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|6
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Ротор
|4
|П
|
|
Артем Симонян
Ротор
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|4
|1
|1
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|4
|1
|1