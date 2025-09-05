Евсеев стал главным тренером «Черноморца»

«Черноморец» объявил о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.

Клуб подписал контракт с 49-летним специалистом до конца сезона-2025/26.

В тренерский штаб Евсеева вошли помощник Ильшат Файзуллин и тренер по физической подготовке Иван Штефко. Эдуард Саркисов и Андрей Чичкин также продолжат работу в «Черноморце».

Последней командой, которую тренировал Евсеев, был «Ленинградец». Также специалист возглавлял «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Текстильщик».

После 8 туров первой лиги команда из Новороссийска с 3 очками занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице.