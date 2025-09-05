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Евсеев стал главным тренером «Черноморца»

Алина Савинова
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Черноморец» объявил о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.

Клуб подписал контракт с 49-летним специалистом до конца сезона-2025/26.

В тренерский штаб Евсеева вошли помощник Ильшат Файзуллин и тренер по физической подготовке Иван Штефко. Эдуард Саркисов и Андрей Чичкин также продолжат работу в «Черноморце».

Последней командой, которую тренировал Евсеев, был «Ленинградец». Также специалист возглавлял «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Текстильщик».

После 8 туров первой лиги команда из Новороссийска с 3 очками занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/fcchernomorets_nvrsk/20837
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Вадим Евсеев
Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Первая лига (ФНЛ): расписание матчей 9-го тура

Экс-футболист «Химок» Мирзов присоединился к тульскому «Арсеналу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
13
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
14
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
15
 Волга 12 3 2 7 14-18 11
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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34 тур
10.10 00:00 Арсенал – Спартак Кс - : -
10.10 00:00 Ленинградец – Торпедо - : -
10.10 00:00 Нефтехимик – Челябинск - : -
10.10 00:00 Нижний Новгород – Енисей - : -
10.10 00:00 Ротор – Волга - : -
10.10 00:00 СКА-Хабаровск – КАМАЗ - : -
10.10 00:00 Сочи – Уфа - : -
10.10 00:00 Урал – Велес - : -
10.10 00:00 Шинник – Текстильщик - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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