Евсеев покинул пост главного тренера "СКА-Хабаровск"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Вадим Евсеев обратился к руководству клуба с просьбой о досрочном расторжении контракта.

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, Евсеев получил предложение возглавить команду российской премьер-лиги.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Поддубский.

Под руководством 43-летнего специалиста "СКА-Хабаровск" провел 23 матча, в которых одержал 8 побед, потерпел 7 поражений и 8 раз сыграл вничью. Клуб из Хабаровска занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ.