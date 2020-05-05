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Евсеев — о досрочном завершении ФНЛ

14:41
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью Игорю Рабинеру на Youtube- канале «СЭ» заявил, что досрочное завершение сезона в ФНЛ связано и с усложнением логистики во время пандемии коронавируса.

— ФНЛ — это большие перелеты и всегда через Москву, — сказал Евсеев. — На обычных самолетах со всеми людьми. На чартерах там никто не летает. С этим будет сложно. Логистика будет не такой простой. В РПЛ многие будут летать на чартерах. В Москву или Санкт-Петербург мы летаем рейсовыми самолетами, а в другие города — заказываем чартеры. Будут расходы, но по логистике это удобно. (Игорь Рабинер)

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