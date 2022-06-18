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Сегодня, 07:57

Евсеев и Лоськов показали свой улов на совместной рыбалке

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Вадим Евсеев и Дмитрий Лоськов.
Фото «СЭ»
Дмитрий Лоськов и Вадим Евсеев.
Фото Соцсети
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал в соцсетях новый пост.

Евсеев выложил фотографию с рыбалки вместе с экс-тренером «Локомотива» Дмитрием Лоськовым.

«Отлаженная годами работа в связке молодых, опытных специалистов. Только золотые. Сейчас желаний назагадывем и отпустим», — написал Евсеев.

Дмитрий Лоськов и Вадим Евсеев. Фото Соцсети
Дмитрий Лоськов и Вадим Евсеев.
Соцсети

Евсеев тренирует «Шинник» с июня 2021 года. По итогам минувшего сезона команда завоевала право участвовать в ФНЛ.

Вадим Евсеев
Дмитрий Лоськов
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