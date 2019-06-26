Евгений Летин: "Вариант с выступлением "Иртыша" в следующем сезоне в ФНЛ исключен"

Начальник отдела лицензирования РФС​ Евгений Летин отметил, что "Иртыш" не сыграет в Олимп - ФНЛ в следующем сезоне. Команда из Южно-Сахалинска заняла первое место в группе "Восток" Олимп - ПФЛ, но не стала подавать документы для лицензирования в турнире рангом выше.

– Вариант с выступлением "Иртыша" в следующем сезоне в ФНЛ исключен, – цитируют "Известия" Летина. – Все процедуры закончены.

"Сахалин" выиграл первенство ПФЛ в зоне "Восток", однако в ФНЛ осталась "Балтика"