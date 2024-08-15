Евгений Калешин возглавил «Чайку»

«Чайка» объявила о назначении Евгения Калешина новым главным тренером команды.

46-летний специалист подписал контракт по схеме «1+1».

Последним местом работы Калешина была «Алания», которую он покинул в мае. До этого тренер возглавлял «Акрон», тверскую «Волгу», «Балтику», «Урожай» и «Кубань».

«Чайку» в августе покинул Дмитрий Пятибратов, который вернулся в «Факел». После 5 туров команда с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги.