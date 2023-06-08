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Сегодня, 11:45

Калешин: «Хороший тренер способен внушить игроку, который умеет только ходить, что он умеет летать»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин
Фото ФК «Акрон»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о разнице между тренерами и агентами по воздействию на футболистов.

— Я работал в «Твери». Это вроде бы низовой уровень. Но мы владели мячом по 70 процентов времени. Я в ту команду ни одного игрока не брал. Как это получилось? Они и при Гаранине владели мячом. Значит, такие игроки и во втором дивизионе есть! Мое глубокое убеждение, что мы сами игроков программируем. Вы это не можете, то не можете... Хороший тренер способен внушить человеку, который умеет только ходить, что он умеет летать.

Мы сильно недооцениваем наших футболистов. Да, если будешь играть против «Манчестер Сити», то их навыков не хватит. Но мы на сборах обыграли с «Тверью» 5:1 «Сочи». Да, это сборы, но какая разница? Мы их обыграли не случайно, а просто раздавили футболом. Я сейчас часто смотрю ЮФЛ, топовые академии. Золотые пацаны! Как их подвести к тому, чтобы они шагнули в мужской футбол, чтобы они не повелись на агентские дела — вот это задача. Поверьте — этот турнир лет через пять даст колоссальные плоды. Они там развиваются, играют в конкурентной среде. Но нужно заниматься их воспитанием. Смотришь сейчас некоторых людей, которые вещают на телевидении или в шоу на YouTube, диву даешься — откуда он это знает? «Я управляю карьерой игрока». Как ты можешь управлять карьерой? Карьерой игрока управляет игрок. Он трудится, рискует своим здоровьем.

Читал как-то интервью Пола Скоулза: «Агент нужен только в одном случае. Если ты из «МЮ» переходишь в «Реал». Молодым всегда говорю: «Вы с шести лет занимаетесь игрой. Вы школу пропускали, родители вас ругали, в любую погоду вы пинали мяч. Десять лет в академии. И тут приходит дядя, покупает тебе бутсы и говорит: «Тебе нужно прислушаться ко мне». А что ты делал десять лет? Ты не понял, как футбол функционирует? У тебя мамы и папы нет? У тебя нет тренера, который десять лет с тобой возился? Человек свалился с неба, и ты должен его слушать. Может, он и разбирается в футболе, но он имеет выгоду. Он зависит от твоего заработка». Тренер не ангажирован, он хочет, чтобы ты просто был хорошим игроком. А представители игроков все ангажированы.

Сейчас не очень принято звонить игрокам. Их представители сначала должны друг с другом пообщаться. Я говорю: «Бред какой-то! Кто ему объяснит, на какой позиции он будет играть? Представитель или я?» Звоню как-то игроку, не буду называть фамилию, рассказываю ему, где я вижу его в своей команде, условия тренировок и так далее. «Все понятно?» — «Да. Но вы не могли бы переговорить с моим представителем?» — «А когда будет ситуация на поле, мне тоже нужно будет представителю звонить? Или ты будешь принимать решение?» — «Я». — «Так и сейчас должен ты решение принимать, где тебе карьеру продолжить!» Я подумал, что раз этот игрок не готов сам принимать решение, то нам он не нужен.

Евгений Калешин. «Тедеско в Германии никогда так не прыгал. Абаскаль вначале тоже. Зарубежные тренеры понимают: у нас происходит что-то не то»

Футбол
ФК Акрон
Евгений Калешин
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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