Евгений Калешин: «Знаю, что в программе у Слуцкого еще планируются Трефилов, Алекно»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» поделился впечатлениями от интервью Леониду Слуцкому в программе «Коммент. Тренер».

— Благодарен Леониду Викторовичу, что он за это взялся. Когда тренер задает вопросы тренеру, это совершенно другой диалог. Слуцкий может раскрыть любого тренера. Естественно, он провоцировал меня на какие-то вещи. Но это был живой разговор! Слуцкий не мешает, при этом соблюдает тренерскую этику. Потому что журналист нечаянно может перейти какую-то грань.

Я все эти интервью посмотрел. Знаю, что планируются еще тренеры не из футбола — Трефилов, Алекно. Вот если бы это сохранить и отправить на соответствующие кафедры, то необязательно тренера приглашать. В этих интервью многие вещи говорятся, о которых не знают болельщики, молодые тренеры. Это очень полезная передача. Надо, чтобы этот проект продолжался, — сказал «СЭ» Калешин.