Калешин — о судействе: «Поведение зарубежных тренеров показывает, что у нас творится что-то не то»
Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» поделился мнением об арбитраже в российском футболе и ВАР.
— Вы упоминали о своих не лучших отношениях с судьями. Когда-то вы рассказывали, что умышленно наступили на ногу судье после игры. Но в последние годы пришли к выводу, что срываться на судьях бессмысленно. После интервью Слуцкого не провели с ним сеанс терапии по этой части? Ведь у него в последнее время это было выражено особенно ярко.
— Недавно задумался об этом. Понятно, что я продукт советско-российской системы и у меня несколько предвзятый взгляд на то, что происходит в российском футболе. Иногда реагируешь неправильно, а потом пересмотришь эпизод — и стыдно становится. Но при этом приезжает сейчас в Россию Клотет и во втором туре удаляется. Тедеско в Германии никогда себя так не вел на бровке! Он эксцентричный, конечно, но так не прыгал! Несколько месяцев у нас поработал — запрыгал. Абаскаль тоже себя сначала нормально вел, а теперь запрыгал. Тренеры из-за рубежа видят, что что-то у нас происходит не то.
Понятно, что эта неадекватная реакция ничего не даст. И мне очень стыдно за эпизоды, которые у меня были. Я постарался потом принести всем судьям, с которыми встречался, извинения. Но иногда просто накрывает, и не могу ничего с собой сделать. Знаю, что это поборю.
— Судей и клубы, и игроки иногда провоцируют. Уже стало мемом выражение «пенальти Комличенко». Вы как относитесь к подходу «цель оправдывает средства?»
— У меня идет отторжение того, что сейчас происходит. Идет хорошая игра. Попадает мяч в штрафную и чуть-чуть касается руки. И раздражает не то, как судья реагирует. Меня бесит, как реагируют игроки. Маленькое касание — и начинается цирк! Это не только у нас — во всей Европе так! Футбол превращается в «Маски-шоу».
ВАР отчасти виноват в этом. Может, он недолго еще, не освоились. В баскетболе, например, со следующего года все просмотры должны быть на скорости игры. А когда ты тормозишь, игра сбивается. Коснись чуть-чуть кого-то на скорости 25 км/ч — ты потеряешь координацию! Здесь, мне кажется, больше работа с игроками нужна. Ты упал, но не надо к судье бежать. Пусть арбитры сами разбираются.
У меня есть видео, где Скотт Браун, бывший капитан «Селтика», в матче с «Абердином», когда его бьют по ногам от души специально, встает и всему стадиону показывает «да мне нормально!». Вот это подход! Если ты хочешь драться — после игры вызови, а на поле накажи голом! Удаления из-за провокаций не красят игру. Но это везде так. Даже немцы и англичане стали валяться. Но это спровоцировал ВАР!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12