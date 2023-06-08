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Судейство

Сегодня, 12:00

Калешин — о судействе: «Поведение зарубежных тренеров показывает, что у нас творится что-то не то»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин
Фото ФК «Акрон»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» поделился мнением об арбитраже в российском футболе и ВАР.

— Вы упоминали о своих не лучших отношениях с судьями. Когда-то вы рассказывали, что умышленно наступили на ногу судье после игры. Но в последние годы пришли к выводу, что срываться на судьях бессмысленно. После интервью Слуцкого не провели с ним сеанс терапии по этой части? Ведь у него в последнее время это было выражено особенно ярко.

— Недавно задумался об этом. Понятно, что я продукт советско-российской системы и у меня несколько предвзятый взгляд на то, что происходит в российском футболе. Иногда реагируешь неправильно, а потом пересмотришь эпизод — и стыдно становится. Но при этом приезжает сейчас в Россию Клотет и во втором туре удаляется. Тедеско в Германии никогда себя так не вел на бровке! Он эксцентричный, конечно, но так не прыгал! Несколько месяцев у нас поработал — запрыгал. Абаскаль тоже себя сначала нормально вел, а теперь запрыгал. Тренеры из-за рубежа видят, что что-то у нас происходит не то.

Понятно, что эта неадекватная реакция ничего не даст. И мне очень стыдно за эпизоды, которые у меня были. Я постарался потом принести всем судьям, с которыми встречался, извинения. Но иногда просто накрывает, и не могу ничего с собой сделать. Знаю, что это поборю.

— Судей и клубы, и игроки иногда провоцируют. Уже стало мемом выражение «пенальти Комличенко». Вы как относитесь к подходу «цель оправдывает средства?»

— У меня идет отторжение того, что сейчас происходит. Идет хорошая игра. Попадает мяч в штрафную и чуть-чуть касается руки. И раздражает не то, как судья реагирует. Меня бесит, как реагируют игроки. Маленькое касание — и начинается цирк! Это не только у нас — во всей Европе так! Футбол превращается в «Маски-шоу».

ВАР отчасти виноват в этом. Может, он недолго еще, не освоились. В баскетболе, например, со следующего года все просмотры должны быть на скорости игры. А когда ты тормозишь, игра сбивается. Коснись чуть-чуть кого-то на скорости 25 км/ч — ты потеряешь координацию! Здесь, мне кажется, больше работа с игроками нужна. Ты упал, но не надо к судье бежать. Пусть арбитры сами разбираются.

У меня есть видео, где Скотт Браун, бывший капитан «Селтика», в матче с «Абердином», когда его бьют по ногам от души специально, встает и всему стадиону показывает «да мне нормально!». Вот это подход! Если ты хочешь драться — после игры вызови, а на поле накажи голом! Удаления из-за провокаций не красят игру. Но это везде так. Даже немцы и англичане стали валяться. Но это спровоцировал ВАР!

Евгений Калешин. «Тедеско в Германии никогда так не прыгал. Абаскаль вначале тоже. Зарубежные тренеры понимают: у нас происходит что-то не то»
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Евгений Калешин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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