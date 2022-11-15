ЭСК РФС вынесла решения по спорным моментам в матчах 17-го тура первой лиги

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по спорным моментам в матчах 17-го тура первой лиги.

ЭСК признала ошибочным решение арбитра Константина Аверьянова не удалять с поля Муталипа Алибекова («Динамо» Махачкала) на 15-й минуте матча с «Рубином» (0:1).

«Алибеков в единоборстве с атакующим игроком совершает задержку соперника рукой, повлиявшую на возможность продвижения нападающего к мячу, тем самым лишая соперника явной возможности забить гол, учитывая тот факт, что он выходит один на один с вратарем соперника. Комиссия единогласно считает, что судье следовало остановить игру, удалить с поля игрока «Динамо» и назначить штрафной удар в пользу «Рубина», — говорится на сайте РФС.

Также ЭСК приняла решение, что арбитр Сергей Куликов ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Арсенала» на 69-й минуте матча с «КАМАЗом» (1:0).

«Контакт ноги Александра Ставпца («Арсенал») с ногой игрока атакующей команды большинство членов комиссии считает недостаточным основанием для назначения 11-метрового удара, учитывая его слабую интенсивность и тот факт, что нападающий усиливает последствия этого контакта. Судье следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде», — заявила ЭСК.

По итогам другого спорного момента комиссия признала верным решение арбитра Артура Федорова в эпизоде с неудалением игрока «Волгаря» Дениса Талалая на 20-й минуте матча с «Краснодаром-2» (2:0).

«Талалай в единоборстве с игроком соперника после того, как сыграл в мяч и продолжил движение ноги в направлении соперника, совершает контакт с его ногой с использованием открытых шипов. Данное действие квалифицируется большинством членов комиссии как безрассудное поведение. Контакт совершен неполной стопой и основное усилие от этого контакта приходится в тот момент, когда нога соперника находится навесу.

В подобных эпизодах комиссия как правило поддерживает любое из двух решений судьи — или вынести предупреждение за безрассудное поведение, или удалить с поля за серьезное нарушение правил, учитывая пограничные критерии, имеющиеся в данной ситуации», — говорится на сайте РФС.