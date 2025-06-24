Ещенко хочет в будущем стать главным тренером «Спартака»

Главный тренер «Кубани» Андрей Ещенко рассказал «СЭ» о желании в будущем поработать в «Спартаке».

«Изначально хотел связать себя с тренерской деятельностью, потому что мне нравится этот процесс. Не хочется быть менеджером, директором. Нравится живой процесс, обучать чему-то. Готов ли вернуться в «Спартак» в качестве главного тренера? Конечно, а кто не хочет?» — сказал Ещенко «СЭ».

Ещенко играл за «Спартак» с 2016 по 2021 год.

18 июня «Кубань» объявила о назначении специалиста на пост главного тренера команды.

В клубе он работает с 2023 года.