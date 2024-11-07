Ерохин считает, что у Шатова получится в «Урале» на посту главного тренера

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отреагировал на назначение Олега Шатова исполняющим обязанности главного тренера «Урала».

Футболист выступал за «Урал» с 2013 по 2016 год. Вместе с Шатовым он играл в составе «Зенита».

«Во-первых, хотелось бы поздравить его, пожелать, чтобы все сложилось как можно удачнее. Непростая сейчас ситуация у «Урала». Тем не менее, зная его человеческие и профессиональные качества, думаю, в качестве тренера у него тоже все должно получиться. Думаю, что задача выхода в РПЛ стоит перед ним. Частая смена тренера добавляет эмоций команде. Олегу хочется передать слова поддержки», — цитирует Ерохина «ВсеПроСпорт».

«Урал» набрал 27 очков за 17 туров и располагается на 4-м месте в таблице Мелбет-первой лиги.