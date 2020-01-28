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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Енисей» заявил о взломе своих аккаунтов в соцсетях

13:35
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«Енисей» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу своих соцсетей.

— Уважаемые болельщики! На данный момент вся информация, публикуемая через клубные социальные сети не имеет отношения к ФК «Енисей», так как эти ресурсы подверглись взлому злоумышленников, все сведения там — провокация.

Вся официальная и достоверная информация — на официальном сайте ФК «Енисей», — говорится в заявлении.

Дополнительная информация

https://фк-енисей.рф/2020/01/28/заявление-фк-енисей-2/

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