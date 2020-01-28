«Енисей» заявил о взломе своих аккаунтов в соцсетях
13:35
«Енисей» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу своих соцсетей.
— Уважаемые болельщики! На данный момент вся информация, публикуемая через клубные социальные сети не имеет отношения к ФК «Енисей», так как эти ресурсы подверглись взлому злоумышленников, все сведения там — провокация.
Вся официальная и достоверная информация — на официальном сайте ФК «Енисей», — говорится в заявлении.
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