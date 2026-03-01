«Енисей» — «Волга»: видеообзор матча Первой лиги

«Енисей» и ульяновская «Волга» сыграли вничью в матче 22-го тура Первой лиги — 1:1. Встреча прошла в Красноярске.

Счет на 41-й минуте с пенальти открыл форвард хозяев Андрей Окладников. Гости отыгрались благодаря голу Дмитрия Тихого на 88-й минуте.

«Енисей» с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, «Волга» с 23 очками — на 15-й строчке.