«Енисей» не удержал победу над «Волгой» в первом матче под руководством Ташуева

«Енисей» на своем поле сыграл вничью с ульяновской «Волгой» в матче 22-го тура Первой лиги — 1:1.

«Енисей» провел первый матч под руководством нового главного тренера команды Сергея Ташуева. Он сменил в красноярском клубе Андрея Тихонова.

Счет на 41-й минуте с пенальти открыл форвард красноярцев Андрей Окладников. Гости отыгрались благодаря голу Дмитрия Тихого на 88-й минуте.

«Енисей» (24 очка) поднялся на 12-е место в Первой лиге. «Волга» (23 очка) идет 14-й в турнирной таблице.