«Енисей» уволил спортивного директора за передачу доступа к соцсетям клуба

«Енисей» на своем официальном сайте рассказал об увольнении спортивного директора Дениса Петровского.

Текст заявления:

Уважаемые болельщики!

Руководство футбольного клуба «Енисей» сообщает, что информация, ранее появившаяся в СМИ, о прекращении сотрудничества клуба со спортивным директором Денисом Петровским соответствует действительности.

Напомним, ранее мы заявили, что доступ в сообщества клуба в социальных сетях был утрачен: действующая пресс-служба была лишена доступа, с 25 по 30 января администрированием занимались посторонние люди. Информация, которую размещали в этот период от лица ФК «Енисей», является ложной и публиковалась с целью дискредитации нового руководства.

Служебное расследование показало, что именно спортивный директор клуба ограничил администрирование сотрудникам действующей пресс-службы и передал функции журналисту Сергею Санникову и бывшему пресс-атташе ФК «Енисей» Стасу Меркису. Именно они создавали, заказывали и публиковали провокационные, оскорбительные — фейковые материалы, которые вводили болельщиков в заблуждение. Денис Петровский также признал, что обманным путем забрал контроль над социальными сетями футбольного клуба для того, чтобы «дискредитировать персонально» Алексея Ивахова: «Я отдал доступ ребятам, а они веселились, как могли. Я им не мешал» — пояснил Петровский.

Результаты служебной проверки зафиксированы и переданы в правоохранительные органы.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, которые являются фактами нарушения правовых и профессионально-этических норм, руководство ФК «Енисей» считает невозможным дальнейшее сотрудничество с Денисом Петровским.

Руководство клуба и команда искренне надеются на понимание, рассчитывая на здравомыслие и поддержку своих болельщиков в сложившейся нестандартной ситуации.