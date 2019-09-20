«Енисей» уступил «СКА-Хабаровску» и остался на последнем месте в ФНЛ

«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Енисей» в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ со счетом 2:0.

Счет во встрече открыл нападающий Илья Кузьмичев на 36 минуте, а на 81 минуте окончательный счет на табло установил точный удар другого форварда хабаровской команды Владислава Брагина.

Красноярский клуб с 8 очками остался на последнем месте в турнирной таблице лиги. «СКА Хабаровск» с 24 очками занимает четвертое место.

Олимп — ФНЛ

14-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:0 (1:0)

Голы: Кузьмичев, 36 (1:0). Брагин, 81 (2:0).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Шляков, Суслов, Зайцев, Гаджимурадов, Оанча (Малеев, 82), Квеквескири (Камилов, 50), Никифоров, Кацаев (Сато, 85), Кузьмичев (Брагин, 67), Базелюк.

«Енисей»: Филиппов, Рожков, Киреев, Клещенко, Бугаев, Песиков (Комков, 77), Ланин, Ломакин (Харитонов, 77), Зотов (Раздорских, 77), Саркисов (Хубулов, 61), Делькин (Долгов, 67).

Предупреждения: Песиков, 58. Оанча, 72. Гаджимурадов, 87.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

20 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.