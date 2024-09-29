«Енисей» — «Урал»: видеообзор матча

«Урал» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги на выезде уступил «Енисею» — 0:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на официальном Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

После этого матча «Урал» с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Енисей» с 16 очками — на девятой строчке.