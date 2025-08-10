«Енисей» и «Урал» сыграют в 4-м туре первой лиги 10 августа

«Енисей» и «Урал» сыграют в 4-м туре PARI первой лиги в воскресенье, 10 августа. Матч в Красноярске на Центральном стадионе начнется в 10.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.

10 августа, 10:00. Центральный (Красноярск)

«Енисей» — «Урал»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Встречу «Енисей» — «Урал» в прямом эфире можно смотреть в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Енисей» — «Урал» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

После 3 туров первой лиги «Енисей» занимает последнее, 18-е, место с 0 очками, предыдущим соперником красноярцев был «Ротор» (0:0). У «Урала» — 9 очков и первая строчка, в предыдущем туре екатеринбуржцы обыграли «Родину» (2:1).