«Урал» на выезде победил «Енисей», «СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграли вничью

«Урал» обыграл «Енисей» в выездном матче 4-го тура первой лиги — 2:0.

Счет на 70-й минуте открыл полузащитник екатеринбургской команды Роман Акбашев. На 90+3-й минуте форвард Илья Ишков увеличил преимущество «шмелей».

«Урал» набрал 12 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги. «Енисей» (1 балл) идет на последней, 18-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.

10 августа, 10:00. Центральный (Красноярск)

В параллельном матче дня «СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграли вничью (1:1). На гол нападающего хабаровского клуба Камрана Алиева точным ударом ответил форвард гостей Арсений Филев.

После этой игры «СКА-Хабаровск» (8) поднялся на четвертое место в таблице ФНЛ-1, а «Чайка» (6) вышла на шестую позицию.