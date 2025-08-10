Футбол
10 августа, 11:57

«Урал» на выезде победил «Енисей», «СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграли вничью

Алина Савинова

«Урал» обыграл «Енисей» в выездном матче 4-го тура первой лиги — 2:0.

Счет на 70-й минуте открыл полузащитник екатеринбургской команды Роман Акбашев. На 90+3-й минуте форвард Илья Ишков увеличил преимущество «шмелей».

«Урал» набрал 12 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги. «Енисей» (1 балл) идет на последней, 18-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.
10 августа, 10:00. Центральный (Красноярск)
Енисей
0:2
Урал

В параллельном матче дня «СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграли вничью (1:1). На гол нападающего хабаровского клуба Камрана Алиева точным ударом ответил форвард гостей Арсений Филев.

После этой игры «СКА-Хабаровск» (8) поднялся на четвертое место в таблице ФНЛ-1, а «Чайка» (6) вышла на шестую позицию.

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.
10 августа, 10:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:1
Чайка

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК СКА-Хабаровск
ФК Урал
ФК Чайка (Песчанокопское)
    • «СКА-Хабаровск» — «Чайка»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

    «Шинник» — «Нефтехимик»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Урал 18 12 3 3 29-16 39
    2
    		 Факел 18 12 3 3 22-11 39
    3
    		 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
    4
    		 Родина 18 8 7 3 26-16 31
    5
    		 КАМАЗ 18 8 5 5 32-20 29
    6
    		 Ротор 18 8 5 5 24-13 29
    7
    		 Челябинск 18 7 7 4 22-15 28
    8
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    9
    		 Арсенал 18 5 8 5 26-23 23
    10
    		 Шинник 18 5 7 6 13-16 22
    11
    		 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
    12
    		 Нефтехимик 18 4 9 5 20-22 21
    13
    		 Уфа 18 4 7 7 22-22 19
    14
    		 Волга 18 5 3 10 21-32 18
    15
    		 Черноморец 18 4 5 9 20-24 17
    16
    		 Сокол 18 2 9 7 10-19 15
    17
    		 Торпедо 18 3 6 9 14-27 15
    18
    		 Чайка 18 2 5 11 14-35 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей 1 : 1
    15.11 15:00 Черноморец – Волга - : -
    15.11 15:30 Торпедо – Ротор - : -
    15.11 18:00 Нефтехимик – Урал - : -
    16.11 13:00 Сокол – Факел - : -
    16.11 14:00 Уфа – Арсенал - : -
    16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ - : -
    16.11 17:30 Шинник – Чайка - : -
    17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 10
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 12 1 2
    Вся статистика

