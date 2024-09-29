«Урал» на выезде с крупным счетом уступил «Енисею»

«Урал» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги на выезде уступил «Енисею» со счетом 0:3.

Отличились Александр Ломакин, Максим Савельев и Александр Масловский.

После этого матча «Урал» с 21 очком занимает второе место в турнирной таблице, «Енисей» с 16 очками — на восьмой строчке.