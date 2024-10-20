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Сегодня, 17:36

«Енисей» — «Уфа»: видеообзор матча первой лиги

Руслан Минаев
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«Енисей» на своем поле обыграл «Уфу» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Красноярцы с 20 очками поднялись на девятое место в турнирной таблице. «Уфа» продлила серию без побед в первой лиге до 5 матчей и с 11 баллами идет на предпоследней, 17-й строчке.

Первая лига
ФК Енисей
ФК Уфа
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1
 Балтика 15 7 6 2 17-10 27
2
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
3
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
4
 Урал 15 7 5 3 22-15 26
5
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
6
 Черноморец 15 7 3 5 21-17 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
9
 Енисей 15 6 2 7 15-16 20
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 Родина 15 4 7 4 15-15 19
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 СКА-Хаб. 15 4 6 5 18-25 18
12
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
13
 Алания 15 4 5 6 9-11 17
14
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
15
 Сокол 15 3 6 6 8-18 15
16
 Шинник 15 3 5 7 10-17 14
17
 Уфа 15 2 5 8 13-22 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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