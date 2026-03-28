«Енисей» на своем поле обыграл «Уфу» в матче Первой лиги

«Енисей» обыграл «Уфу» в матче 26-го тура Первой лиги — 1:0.

Встреча прошла в Красноярске.

Единственный гол на 27-й минуте матча забил полузащитник Никита Шершов.

«Енисей» набрал 34 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» с 26 очками — на 16-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 26-й тур.

28 марта, 11:00. Арена Енисей (Красноярск)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max