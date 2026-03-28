«Енисей» на своем поле обыграл «Уфу» в матче Первой лиги
«Енисей» обыграл «Уфу» в матче 26-го тура Первой лиги — 1:0.
Встреча прошла в Красноярске.
Единственный гол на 27-й минуте матча забил полузащитник Никита Шершов.
«Енисей» набрал 34 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» с 26 очками — на 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Уфа
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Велес
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Спартак Кс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челябинск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Ленинградец
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.07
|15:00
|Уфа – Ленинградец
|3 : 0
|11.07
|16:00
|Волга – Енисей
|1 : 2
|11.07
|18:00
|Нефтехимик – Велес
|0 : 1
|12.07
|16:30
|Нижний Новгород – Ротор
|- : -
|12.07
|17:00
|Шинник – Сочи
|- : -
|12.07
|18:00
|Спартак Кс – КАМАЗ
|- : -
|13.07
|17:00
|Урал – Торпедо
|- : -
|13.07
|17:00
|Челябинск – СКА-Хаб.
|- : -
|13.07
|19:30
|Арсенал – Текстильщик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|1
|
|
Шамиль Исаев
Уфа
|1
|
|
Родион Печура
Енисей
|1
|П
|
|
Александр Надольский
Енисей
|1
|
|
Марат Тлехугов
Енисей
|1
|
|
Кирилл Фольмер
Волга Ул
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|1
|1
|0
|
|
Андрей Костин
Волга Ул
|1
|0
|1
|
|
Артем Котик
Нефтехимик
|1
|0
|1
Новости