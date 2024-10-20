«Енисей» в концовке вырвал победу над «Уфой»

«Енисей» на своем поле обыграл «Уфу» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 90+5-й минуте забил Андрей Окладников.

Красноярцы с 20 очками поднялись на девятое место в турнирной таблице. «Уфа» продлила серию без побед в первой лиге до 5 матчей и с 11 баллами идет на предпоследней, 17-й строчке.