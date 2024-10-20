«Енисей» в концовке вырвал победу над «Уфой»
«Енисей» на своем поле обыграл «Уфу» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Единственный гол на 90+5-й минуте забил Андрей Окладников.
Красноярцы с 20 очками поднялись на девятое место в турнирной таблице. «Уфа» продлила серию без побед в первой лиге до 5 матчей и с 11 баллами идет на предпоследней, 17-й строчке.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|6
|8
|0
|12-6
|26
|
2
|Торпедо
|14
|6
|8
|0
|25-12
|26
|
3
|Урал
|15
|7
|5
|3
|22-15
|26
|
4
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|24-15
|24
|
5
|Балтика
|14
|6
|6
|2
|14-9
|24
|
6
|Черноморец
|15
|7
|3
|5
|21-17
|24
|
7
|Ротор
|15
|5
|7
|3
|12-9
|22
|
8
|Нефтехимик
|15
|5
|6
|4
|12-13
|21
|
9
|Енисей
|15
|6
|2
|7
|15-16
|20
|
10
|Родина
|15
|4
|7
|4
|15-15
|19
|
11
|СКА-Хаб.
|15
|4
|6
|5
|18-25
|18
|
12
|Чайка
|14
|4
|6
|4
|15-16
|18
|
13
|КАМАЗ
|15
|4
|4
|7
|12-11
|16
|
14
|Сокол
|14
|3
|6
|5
|8-17
|15
|
15
|Шинник
|14
|3
|5
|6
|9-14
|14
|
16
|Алания
|14
|3
|5
|6
|8-11
|14
|
17
|Уфа
|15
|2
|5
|8
|13-22
|11
|
18
|Тюмень
|14
|1
|3
|10
|9-21
|6
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.10
|17:00
|
Ротор – КАМАЗ
|1 : 0
|19.10
|17:00
|
Сочи – Родина
|1 : 0
|19.10
|17:00
|
Черноморец – Нефтехимик
|0 : 0
|20.10
|09:00
|
СКА-Хаб. – Урал
|3 : 3
|20.10
|10:00
|
Енисей – Уфа
|1 : 0
|20.10
|12:30
|
Сокол – Алания
|- : -
|20.10
|15:00
|
Шинник – Балтика
|- : -
|21.10
|17:00
|
Тюмень – Торпедо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Чайка – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|10
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|12
|1
|3
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