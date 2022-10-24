«Енисей» победил «Уфу» в заключительном матче 15-го тура первой лиги

«Енисей» на своем поле победил «Уфу» в заключительном матче 15-го тура первой лиги. Команда из Красноярска выиграла со счетом 3:1.

Отметим, что команда забили все голы в первом тайме матча.

«Енисей» набрал 26 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Уфа» потерпела третье поражение в последних четырех матчах и откатилась на 13-ю строчку (16 очков).