«Енисей» — «Торпедо»: видеообзор матча первой лиги

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«Торпедо» на выезде обыграло «Енисей» в матче 3-го тура первой лиги — 1:0. Встреча прошла 27 июля на стадионе «Центральный» (Красноярск).

Единственный гол забил Равиль Нетфуллин.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале первой лиги.