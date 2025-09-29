«Енисей» и «Торпедо» встречаются в матче 12-го тура первой лиги в понедельник, 29 сентября. Игра на Центральном стадионе в Красноярске начинается в 15.00 по московскому времени.

«Енисей» — «Торпедо»: прямая трансляция матча первой лиги

С ключевыми событиями и результатом игры «Енисей» — «Торпедо» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч показывает сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Россия. PARI Первая лига. 12-й тур.

29 сентября, 15:00. Центральный (Красноярск)

В 11 турах первой лиги «Енисей» набрал 10 очков, «Торпедо» — 6. В 11-м туре красноярцы сыграли вничью с «Факелом» (1:1), а москвичи уступили «Соколу» (0:1). На прошлой неделе обе команды вышли в пятый раунд Пути регионов FONBET Кубка России.