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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:09

«Торпедо» обыграло «Енисей» благодаря голу Нетфуллина на 90+4-й минуте

Руслан Минаев
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«Торпедо» на выезде победило «Енисей» в матче 3-го тура первой лиги — 1:0.

На 90+4-й минуте гол забил игрок гостей Равиль Нетфуллин.

«Торпедо» набрало 7 очков и вышло в лидеры турнирной таблицы первой лиги. «Енисей» потерпел второе поражение подряд — 3 очка и 10-е место.

«Торпедо» 3 августа примет «Чайку», «Енисей» 5 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 3-й тур
27 июл, 14:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
0:1
Торпедо М

Первая лига
ФК Енисей
ФК Торпедо (Москва)
2
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Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
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24 часа
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Неделя

«Балтика» и «Уфа» сыграли вничью в матче ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 3 2 1 0 6-1 7
2
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
3
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
5
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
6
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
7
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
8
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
9
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
10
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
11
 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
12
 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.07 20:15
Балтика – Уфа
 1 : 1
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 0 : 1
27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
 - : -
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 - : -
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 - : -
28.07 19:00
Алания – Родина
 - : -
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 - : -
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
 - : -
29.07 20:30
Ротор – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Кевин Андраде

Кевин Андраде

Балтика

 3 0 2
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