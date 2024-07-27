«Торпедо» обыграло «Енисей» благодаря голу Нетфуллина на 90+4-й минуте

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«Торпедо» на выезде победило «Енисей» в матче 3-го тура первой лиги — 1:0.

На 90+4-й минуте гол забил игрок гостей Равиль Нетфуллин.

«Торпедо» набрало 7 очков и вышло в лидеры турнирной таблицы первой лиги. «Енисей» потерпел второе поражение подряд — 3 очка и 10-е место.

«Торпедо» 3 августа примет «Чайку», «Енисей» 5 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».