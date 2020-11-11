«Енисей» проиграл «Томи» (0:1) в домашнем матче 21-го тура Олимп-ФНЛ. В других встречах тура «Волгарь» в гостях разгромил «Акрон» (3:0), а «Текстильщик» на своем поле победил «Балтику».

Олимп — ФНЛ. 21-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Томь» (Томск) — 0:1 (0:0)

Гол: Шалаев, 82.

«Енисей» (Красноярск): Ребров, Кичин, Цховребов, Сухомлинов (Лескано, 46), Рукас, Марков (Абрамов, 72), Ланин, Песиков (Раздорских, 63), Глушков (Иванов, 89), Зотов (Сахаров, 56), Саная.

«Томь» (Томск): Вавилин, Денисов, Синяк, Зуев, Лапшов, Андреев (Дмитриев, 81), Баляйкин, Осучукву, Талалай (Шалаев, 73), Эннин (Мильдзихов, 88), Визнович (Киреенко, 75).

Предупреждения: Сухомлинов, 4. Эннин, 45. Лескано, 58. Лапшов, 58. Талалай, 60. Песиков, 61. Абрамов, 78. Цховребов, 87.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

11 ноября. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».

«Акрон» (Тольятти) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:3 (0:3)

Голы: Воробьев, 15 — с пенальти (0:1). Локтионов, 23 (0:2). Лобкарев, 40 (0:3).

«Акрон» (Тольятти): Нестеренко, Киряков, Друковский (Иванников, 29), Морозов (Елеев, 46), Жестоков, Верхунов, Газданов, Чудин (Эмини, 76), Герюгов (Малаховский, 65), Потапов (Яцкий, 84), Делькин.

«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Лобкарев (Гасилин, 67), Козлов, Ведерников (Корнюшин, 70), Локтионов, Журавлев, Емельянов, Полубояринов (Бутенко, 61), Болонин, Погосов (Пугачев, 82), Воробьев (Белоус, 86).

Предупреждения: Морозов, 13. Иванников, 29. Полубояринов, 41.

Удаление: Иванников, 45.

Судья: Чебан (Москва).

11 ноября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

«Текстильщик» (Иваново) — «Балтика» (Калининград) — 1:0 (1:0)

Гол: Морозов, 12.

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Морозов, Фомин, Макушкин, Обивалин, Батов, Сидоров (Губочкин, 83), Горюшкин, Мнацаканян (Маричев, 68), Аппаев, Альшанский (Бачинский, 46).

«Балтика» (Калининград): Волк, Тишкин, Юрганов, Мещанинов, Джамилов (Кузьмин, 69), Казаев, Альшин, Шаваев, Гелоян, Дудиев, Аллеф (Маркович, 70).

Предупреждения: Морозов, 3. Альшин, 15. Аппаев, 22. Тишкин, 26. Обивалин, 47. Горюшкин, 52. Смирнов, 61. Бачинский, 65. Кузьмин, 90+3.

Судья: Жабченко (Краснодар).

11 ноября. Иваново. Стадион «Текстильщик».