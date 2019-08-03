"Енисей" сыграл вничью с "Томью" и прервал серию из четырех поражений

"Енисей" на выезде сыграл вничью с "Томью" в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ. Таким образом, красноярский клуб прервал серию из 4-х поражений. Для томичей это вторая ничья в сезоне.

"Томь" набрала 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. "Енисей" с четырьмя очками занимает 17-е место.

Олимп – ФНЛ

6-й тур

"Томь" (Томск) – "Енисей" (Красноярск) – 0:0

"Томь" (Томск): Вавилин, Мануйлов, Шумских, Пенчиков, Эдиев, Казанков (Тлупов, 56), Киреенко (Запрягаев, 72), Шалаев, Калинский, Талалай (Плетнев, 66), Житнев (Гасилин, 56).

"Енисей" (Красноярск): Филиппов, Воробьев (Раздорских, 57), Рожков, Гарбуз, Гасанов, Савичев, Харитонов (Ломакин, 69), Ланин (Хубулов, 57), Зотов, Делькин (Долгов, 62), Саркисов (Комков, 46).

Предупреждения: Харитонов, 12. Мануйлов, 17. Ланин, 18. Талалай, 22. Пенчиков, 35. Гарбуз, 52. Шалаев, 73. Долгов, 80. Гасанов, 90. Плетнев, 90+4.

Удаление: Мануйлов, 67.

Судья: Шадыханов (Москва).

3 августа. Томск. Стадион "Труд".