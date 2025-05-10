«Енисей» — «Сокол»: видеообзор матча ФНЛ

«Сокол» на выезде уступил «Енисею» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.

«Енисей» с 45 очками занимает 8-е место в турнирной таблице, «Сокол» (26) расположился на 18-й строчке и не сумел сохранить прописку в ФНЛ на следующий сезон.