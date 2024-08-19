«Енисей» — «Сочи»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

«Енисей» переиграл «Сочи» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0. Единственный гол на 11-й минуте забил нападающий Максим Савельев.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.

«Енисей» набрал 9 очков и поднялся на 6-е место в таблице первой лиги. «Сочи» с 7 очками — на 12-й строчке.