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«Енисей» победил «Сочи» в матче первой лиги

Руслан Минаев
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«Енисей» — «Сочи». 18 августа 2024 года.
Фото ФК «Сочи»

«Енисей» дома обыграл «Сочи» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Гол на 11-й минуте забил нападающий красноярского клуба Максим Савельев. В концовке встречи защитник гостей Кирилл Заика получил вторую желтую карточку и был удален.

«Енисей» набрал 9 очков и поднялся на 6-е место в таблице первой лиги. «Сочи» с 7 очками — на 12-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 6-й тур
18 авг, 10:00. Центральный (Красноярск)
Енисей
1:0
Сочи

Первая лига
ФК Енисей
ФК Сочи
2
6
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 4 2 0 6-2 14
2
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
3
 Урал 5 3 1 1 8-4 10
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
7
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
8
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
9
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 6 2 2 2 4-2 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
15
 СКА-Хаб. 6 1 1 4 2-12 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
18
 Шинник 6 0 2 4 1-7 2
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16.08 19:30
Ротор – Балтика
 2 : 0
17.08 17:00
Шинник – Родина
 0 : 0
17.08 17:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 3 : 0
17.08 19:00
Арсенал – Алания
 0 : 0
17.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 2 : 1
18.08 10:00
Енисей – Сочи
 1 : 0
18.08 12:30
Урал – Чайка
 - : -
18.08 18:00
Сокол – Уфа
 - : -
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