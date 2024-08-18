«Енисей» победил «Сочи» в матче первой лиги

«Енисей» дома обыграл «Сочи» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Гол на 11-й минуте забил нападающий красноярского клуба Максим Савельев. В концовке встречи защитник гостей Кирилл Заика получил вторую желтую карточку и был удален.

«Енисей» набрал 9 очков и поднялся на 6-е место в таблице первой лиги. «Сочи» с 7 очками — на 12-й строчке.